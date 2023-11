Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 94,23 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 0,4 Prozent auf 94,23 EUR. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,45 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.882 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 5,32 Prozent zulegen. Bei 54,54 EUR fiel das Papier am 21.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 72,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent auf 58.731,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

