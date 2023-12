Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 93,62 EUR nach oben.

Das Papier von Novo Nordisk legte um 12:01 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 93,62 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 31.184 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 99,24 EUR erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Abschläge von 35,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 18,38 DKK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

