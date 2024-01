Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagvormittag leichter

Novo Nordisk im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 97,42 EUR ab.

Das Papier von Novo Nordisk befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 97,42 EUR ab. Bei 97,30 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 99,20 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.287 Stück gehandelt.

Bei 99,73 EUR erreichte der Titel am 11.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 58.731,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novo Nordisk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,31 DKK je Aktie.

