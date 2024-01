Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Montagmittag tiefer

So bewegt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 97,20 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 97,20 EUR. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 97,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,20 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 27.012 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 99,73 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Abschläge von 38,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,29 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

