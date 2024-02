Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 119,28 USD abwärts.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 119,28 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 118,75 USD. Bei 120,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.765 Stück gehandelt.

Am 20.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,63 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 67,88 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 43,10 Prozent sinken.

Novo Nordisk-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 6,20 DKK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,60 DKK belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.220,00 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 23,07 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

