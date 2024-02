Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag höher

Novo Nordisk im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 114,12 EUR.

Um 16:07 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 114,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 114,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.020 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 116,18 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,81 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2023 Kursverluste bis auf 63,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 6,20 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,60 DKK aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.220,00 DKK an.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 59,61 Prozent gesteigert.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,07 DKK je Aktie belaufen.

