Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

22.08.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 171,34 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 171,34 EUR. Kurzfristig markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 172,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,80 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 7.976 Aktien. Bei 175,00 EUR markierte der Titel am 08.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 2,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 98,23 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 74,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.171,25 DKK. Am 10.08.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,78 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,86 DKK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 35,48 DKK in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher Ausblick: Novo Nordisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

