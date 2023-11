Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 93,34 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 93,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 4.216 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,11 EUR am 22.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 58.731,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

