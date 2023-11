Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verbilligt sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 93,73 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 93,77 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 9.474 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,80 EUR an. 5,41 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,10 EUR am 22.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 41,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,27 DKK je Aktie.

