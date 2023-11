Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 94,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 16:07 Uhr bei 94,25 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,01 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.182 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 99,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2022 Kursverluste bis auf 55,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 41,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 58.731,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 18,27 DKK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Gute Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach