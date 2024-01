Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagmittag im Minusbereich

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novo Nordisk-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 94,82 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 94,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,63 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 35.397 Stück.

Am 11.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2023 auf bis zu 60,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 36,70 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,29 DKK fest.

Redaktion finanzen.net

