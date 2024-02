Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 114,50 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 114,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 114,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.125 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,56 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2024. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 63,88 EUR fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,21 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 6,20 DKK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,60 DKK. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.863,00 DKK im Vergleich zu 41.265,00 DKK im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 23,08 DKK im Jahr 2024 aus.

