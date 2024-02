Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Freitagnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 114,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 114,38 EUR ab. Die Novo Nordisk-Aktie sank bis auf 113,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.940 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,56 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2024. 1,03 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 63,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,60 DKK. Im Vorjahr hatte Novo Nordisk 6,20 DKK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.220,00 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 65.863,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 23,08 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Handel in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50