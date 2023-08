Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Vormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 185,30 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 185,30 USD. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 184,50 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.432 Novo Nordisk-Aktien.

Bei einem Wert von 192,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). 3,62 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 94,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 48,87 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.171,25 DKK aus.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.367,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 35,48 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

