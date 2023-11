Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag verlustreich

Novo Nordisk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 103,00 USD abwärts.

Das Papier von Novo Nordisk befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 1,0 Prozent auf 103,00 USD ab. In der Spitze büßte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 100,53 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 24.398 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 104,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 56,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.731,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,27 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Optimismus in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu