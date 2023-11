Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 95,27 EUR nach oben.

Um 16:07 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 95,27 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.344 Novo Nordisk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 55,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 41,48 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 58.731,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Am 29.01.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

