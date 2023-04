Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Montagmittag Verlust reich

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 155,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,94 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 21.835 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,30 EUR erreichte der Titel am 24.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 96,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 60,25 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.092,22 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,86 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 4,76 DKK je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 41.265,00 DKK gegenüber 38.333,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 34,09 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

