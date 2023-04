Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 155,16 EUR. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 154,48 EUR. Mit einem Wert von 158,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 34.478 Novo Nordisk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 158,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,91 EUR am 20.05.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 60,11 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.092,22 DKK angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 03.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,86 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 4,76 DKK je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 41.265,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 38.333,00 DKK umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 04.05.2023 gerechnet. Novo Nordisk dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 34,09 DKK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk