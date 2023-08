Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 174,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 174,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 173,28 EUR. Bei 174,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 54.484 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 175,28 EUR erreichte der Titel am 23.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,72 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.171,25 DKK angegeben.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,78 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 5,86 DKK je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 54.300,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,48 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Novo Nordisk beauftragt zweiten Hersteller für Abnehmspritze Wegovy

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies

Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher