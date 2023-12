Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit Kurseinbußen

Novo Nordisk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 93,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 21:57 Uhr um 0,8 Prozent auf 93,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,56 EUR aus. Bei 93,83 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 56.856 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 55,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58.731,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 18,38 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Handel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer