Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 113,56 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 113,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 113,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,62 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 37.660 Aktien.

Am 20.02.2024 markierte das Papier bei 115,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,88 EUR fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 77,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novo Nordisk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,40 DKK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,19 DKK belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.220,00 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,91 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65.863,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 23,08 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

