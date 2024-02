Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 113,48 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 113,48 EUR. In der Spitze büßte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 113,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.063 Novo Nordisk-Aktien.

Am 20.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,88 EUR. Mit Abgaben von 43,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Novo Nordisk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,40 DKK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,19 DKK. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.220,00 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 31.01.2024 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65.863,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 23,08 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

