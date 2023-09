Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 87,16 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 87,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 87,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,28 EUR. Bisher wurden heute 14.767 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,27 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novo Nordisk 54.300,00 DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 17,73 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

