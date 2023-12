Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novo Nordisk

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 93,20 EUR nach.

Um 21:57 Uhr fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 93,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 92,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.856 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. Am 02.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,38 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

