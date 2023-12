Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 93,20 EUR.

Die Aktie verlor um 21:57 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 93,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 92,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,83 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 56.856 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,02 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 35,60 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,38 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Handel in Europa: STOXX 50 mittags schwächer