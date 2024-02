Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Vormittag tiefer

Novo Nordisk im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novo Nordisk-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 123,01 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 123,01 USD. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 122,44 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 124,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 14.053 Novo Nordisk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,00 USD) erklomm das Papier am 21.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,43 Prozent hinzugewinnen. Am 17.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 USD. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 44,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,19 DKK, nach 9,40 DKK im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.220,00 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,91 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 65.863,00 DKK – das entspricht einem Zuwachs von 59,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2024 23,08 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

