Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk wird am Freitagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 89,10 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 89,10 EUR. Bei 88,83 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 90,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 15.543 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 99,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 40,47 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 18,15 DKK in den Büchern stehen haben wird.

