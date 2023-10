Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 89,10 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 89,10 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,86 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,30 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 45.433 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,24 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,38 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2022 bei 53,04 EUR. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 67,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Am 10.08.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,39 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 54.300,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 31,59 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,15 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

