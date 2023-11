Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Novo Nordisk

Novo Nordisk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 96,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 96,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 95,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,79 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.100 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,24 EUR erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,68 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 41,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58.731,00 DKK, während im Vorjahreszeitraum 41.265,00 DKK ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 18,27 DKK im Jahr 2023 aus.

