Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Novo Nordisk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 93,11 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Novo Nordisk-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 93,11 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,40 EUR aus. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.637 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 99,24 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 55,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent auf 58.731,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,38 DKK fest.

