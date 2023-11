Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagvormittag verlustreich

Kurs der Novo Nordisk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 93,30 EUR ab.

Der Novo Nordisk-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 93,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Novo Nordisk-Aktie bei 93,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,00 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.180 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,24 EUR erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,37 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2022 (57,01 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 38,90 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 02.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 DKK je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,31 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt am Montagnachmittag

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter