Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,99 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,99 EUR. Kurzfristig markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 100,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 99,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.269 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.01.2024 auf bis zu 100,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novo Nordisk-Aktie. Bei 60,02 EUR fiel das Papier am 02.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 39,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,28 DKK je Aktie.

