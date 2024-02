Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 110,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 110,30 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,30 EUR nach. Bei 111,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 43.019 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 63,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,09 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Novo Nordisk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,40 DKK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,32 DKK. Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.220,00 DKK angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 65.863,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 23,12 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

