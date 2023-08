Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Dienstagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,8 Prozent auf 187,86 USD.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 187,86 USD zu. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,84 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 184,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 2.660 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 192,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 2,21 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 94,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 49,56 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.171,25 DKK an.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,78 DKK gegenüber 5,86 DKK im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 35,41 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

