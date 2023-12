Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 93,60 EUR nach.

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 13:57 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,80 EUR. Zuletzt wechselten 19.599 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 5,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 35,88 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58.731,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 31.01.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,38 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

