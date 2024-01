Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 100,94 EUR nach oben.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 100,94 EUR. Bei 101,16 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 100,48 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.293 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,16 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 0,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,02 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2023 erreicht. Abschläge von 40,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 5,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent auf 58.731,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,30 DKK fest.

Redaktion finanzen.net

