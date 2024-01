Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 100,20 EUR.

Um 16:07 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 100,20 EUR. Bei 100,02 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,48 EUR. Bisher wurden via Tradegate 58.991 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 101,48 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 1,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 60,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Mit einem Kursverlust von 40,10 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Novo Nordisk veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 5,00 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 18,30 DKK je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag mit Kursplus