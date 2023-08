Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 190,32 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 190,32 USD. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 190,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,00 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.459 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 192,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,88 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,75 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 50,22 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.180,00 DKK an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 10.08.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 53.367,00 DKK ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,41 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

