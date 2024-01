Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 102,24 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 102,24 EUR. Bei 104,20 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 100,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 28.023 Stück.

Bei 104,20 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 41,29 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 DKK, nach 2,93 DKK im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,30 DKK je Novo Nordisk-Aktie.



