Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,84 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 100,84 EUR zu. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 104,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.864 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 104,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 3,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 5,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novo Nordisk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,30 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

