Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novo Nordisk am Nachmittag zu

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 105,44 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 105,44 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,62 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 141.428 Stück.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,17 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent auf 58.731,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,30 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

