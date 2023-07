Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Montagvormittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 143,22 EUR.

Mit einem Wert von 143,22 EUR bewegte sich die Novo Nordisk-Aktie um 09:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 144,92 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 142,36 EUR. Bei 144,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 5.149 Aktien.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 11,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,23 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,41 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.146,25 DKK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 8,78 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,22 DKK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53.367,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 42.031,00 DKK eingefahren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 35,52 DKK je Aktie aus.

