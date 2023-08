Novo Nordisk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novo Nordisk

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 188,00 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 188,00 USD. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 187,41 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.946 Novo Nordisk-Aktien.

Am 30.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,85 USD an. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 3,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 94,75 USD fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.180,00 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,78 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,86 DKK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 41,93 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Novo Nordisk-Aktie dennoch im Minus: Abnehmspritze Wegovy verringert laut Studie Herzleiden

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Novo Nordisk beauftragt zweiten Hersteller für Abnehmspritze Wegovy

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies