Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 94,15 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 22:20 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 94,15 USD. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 4.788 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2023 bei 201,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 53,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,75 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,86 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 10.08.2023. Umsatzseitig wurden 53.367,00 DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 18,16 DKK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Gewinne in Europa: Gewinne im STOXX 50