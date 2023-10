Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,42 EUR an der Tafel.

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 91,42 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,15 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 90,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.127 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 8,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,04 EUR. Dieser Wert wurde am 11.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 41,98 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,19 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

