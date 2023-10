Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk behauptet sich am Nachmittag

Novo Nordisk im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 90,56 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,56 EUR an der Tafel. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 92,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,41 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,52 EUR. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 25.154 Aktien.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,10 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2022 Kursverluste bis auf 53,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 69,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.300,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,19 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Gewinne in Europa: Gewinne im STOXX 50