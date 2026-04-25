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NowVertical Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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851.00 -7.50 -0.87 %
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NowVertical Group lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 70277,17 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 72709,70 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NowVertical Group im vergangenen Quartal 5.617,38 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NowVertical Group 3.693,15 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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