NowVertical Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
NowVertical Group lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 70277,17 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 72709,70 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat NowVertical Group im vergangenen Quartal 5.617,38 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NowVertical Group 3.693,15 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NowVertical Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NowVertical Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle NowVertical Group Aktie News
NowVertical Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NowVertical Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.