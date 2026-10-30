NowVertical Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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NowVertical Group hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 69652,12 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 109682,78 ARS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat NowVertical Group im vergangenen Quartal 6.158,30 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NowVertical Group 4.526,27 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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