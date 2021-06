NOXXON GIBT DIE BESTELLUNG VON SUSAN COLES, MARTINE VAN VUGT UND GREGORY WEAVER ZU MITGLIEDERN DES AUFSICHTSRATS BEKANNT UND VERÖFFENTLICHT DIE ERGEBNISSE DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2021

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute die Ergebnisse seiner ordentlichen Hauptversammlung (HV) für 2021 bekannt, die am 24. Juni 2021 um 14.00 Uhr MESZ stattfand. Aktionäre, die am 27. Mai 2021 insgesamt 8,83 % des gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals repräsentierten, wurden durch Vollmacht vertreten.

Alle der Hauptversammlung vorgelegten Beschlussvorschläge wurden angenommen, einschließlich der Bestellung von Susan Coles, Dr. Martine van Vugt und Gregory Weaver zu Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020. Eine Liste aller gefassten Beschlüsse ist weiter unten aufgeführt. Informationen zum Aufsichtsrat der NOXXON einschließlich der Biografien der Mitglieder sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

"Ich freue mich sehr, Susan, Martine und Greg im Aufsichtsrat von NOXXON begrüßen zu dürfen. Die drei neuen Kollegen bringen wertvolle Erfahrungen und Einblicke in Bezug auf medizinische Expertise, klinische Entwicklung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung ein. Ihre Kompetenz wird das NOXXON-Team verstärken. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Aram, unserem CEO, um mit den Daten aus der NOX-A12 Phase-1/2-Studie bei Patienten mit Gehirntumoren, die im vierten Quartal 2021 vorliegen sollen, unsere ambitionierte Strategie umzusetzen.", sagte Dr. Maurizio PetitBon, Aufsichtsratsvorsitzender von NOXXON.

Tagesordnungspunkt Beschluss 2.d: Feststellung des Jahresabschlusses für 2020 Angenommen 2.e: Entlastung des einzigen Vorstandsmitglieds Angenommen 2.f: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Angenommen 3: Erneuerung der Bestellung von Dr. Aram Mangasarian zum Vorstandsmitglied Angenommen 4.a: Bestellung von Susan Coles zum Mitglied des Aufsichtsrats Angenommen 4.b: Bestellung von Dr. Martine van Vugt zum Mitglied des Aufsichtsrats Angenommen 4.c: Bestellung von Gregory Weaver zum Mitglied des Aufsichtsrats Angenommen 5: Bestellung von Baker Tilly (Niederlande) N.V. zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 Angenommen 6: Teilweise Änderung der Satzung in Bezug auf die Erhöhung des genehmigten Kapitals Angenommen 7: Teilweise Änderung der Satzung in Bezug auf die Einführung einer Übergangsbestimmung zur Erhöhung des genehmigten Kapitals Angenommen 8: Delegation zur Ausgabe von Stammaktien und zur Beschränkung bzw. zum Ausschluss von damit in Verbindung stehenden Bezugsrechten an den Vorstand Angenommen 9: Erneuerung der Delegation zum Erwerb von Aktien an den Vorstand Angenommen 10: Änderung der Vergütung in Form von Aktien und Rechten zum Bezug von Aktien für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats Angenommen 11: Änderung von § 3.4 der Vergütungsrichtlinie bezüglich der Vergütungsstruktur von non-executive Directors in Bezug auf die Gewährung von Optionen Angenommen 12: Änderung von § 3.6 der Vergütungsrichtlinie bezüglich der Vergütung der Mitgliedschaft in einem Ausschuss Angenommen

Die Präsentation zur Tagesordnung mit den Abstimmungsergebnissen der HV ist online verfügbar.

Das Protokoll der HV wird zeitnah auf der NOXXON-Website (www.noxxon.com) zur Verfügung gestellt.

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der TME wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. NOXXONs Lead-Programm NOX-A12 lieferte finale Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, die im September 2020 auf der ESMO-Konferenz publiziert wurden. Auf der Basis dieser Studienergebnisse, einschließlich der Daten für Gesamtüberleben und des Sicherheitsprofils, sind weitere Studien zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Planung. NOXXON untersucht außerdem NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde dieser Kombination zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Zwischenzeitliche Daten aus den ersten zwei Kohorten einer Studie von NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in neu diagnostizierten Hirntumorpatienten, die klinisch nicht von einer Standard-Chemotherapie profitieren würden, zeigten konsistente Tumorrückbildungen und objektive Tumorantworten. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

