NOXXON SICHERT WEITERE 17 MILLIONEN EURO IM RAHMEN DER FINANZIERUNGSVEREINBARUNG MIT ATLAS, FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG VON NOX-A12 ZUR BEHANDLUNG VON GLIOBLASTOM UND BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX) (Paris:ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute die Erweiterung der Finanzierungsvereinbarung mit Atlas Special Opportunities, LLC (ASO) über die zusätzliche Bereitstellung von bis zu 17 Millionen Euro in Form von Equity-Linked Securities und die heutige Ausgabe von 2.419 Wandelschuldverschreibungen (einschließlich 44 Wandelschuldverschreibungen, die im Zusammenhang mit der Transaktionsgebühr ausgegeben wurden) im Gesamtnominalwert von 2,419 Millionen Euro bekannt.

"Diese Kapitalerhöhung stärkt NOXXON’s Finanzierungshorizont, wodurch wir uns auf die Erreichung wichtiger operativer Ziele konzentrieren können. Dazu gehören der Abschluss der laufenden Phase-1/2-Studie GLORIA mit NOX-A12 im Glioblastom, das Vorantreiben der Erweiterungsarme der GLORIA-Studie zur Testung von zusätzlichen Kombinationen und der Start zweier neuer Studien: eine zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie im Glioblastom und eine Phase-2-Studie in Bauchspeicheldrüsenkrebs. Darüber hinaus bietet die erweiterte Finanzierungsvereinbarung, im Fall der vollständigen Inanspruchnahme, eine ausreichende Finanzierungskapazität, um die Geschäftstätigkeit gemäß dem aktuellen Geschäftsplan nahezu das gesamte Jahr 2022 über zu finanzieren", sagte Bryan Jennings, CFO von NOXXON.

Die flexible Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen mit ASO, die ursprünglich am 23. April 2020 bekannt gegeben und am 14. Oktober 2020 geändert wurde, ist nun erneut geändert worden, um deren Kapazität zu erweitern. Insgesamt 17 zusätzliche Tranchen mit einem Nennwert von jeweils 1 Million Euro werden der Wandelschuldverschreibungsfazilität nach Inanspruchnahme des derzeit verfügbaren Finanzierungsrahmens hinzugefügt. Die gesamte verbleibende Nominalkapazität vor dieser Erweiterung der Vereinbarung und der heutigen Ausgabe beläuft sich auf 10,45 Millionen Euro. Die Verfügbarkeit im Rahmen der geänderten Fazilität (einschließlich der Erweiterung um 17 Millionen Euro) beträgt vor der heutigen Inanspruchnahme 27,5 Millionen Euro.

Die Merkmale, Bedingungen und die Konditionen der Finanzierung finden Sie in den Pressemitteilungen vom 23. April und 14. Oktober 2020. Das Verwässerungspotential der dieser Erweiterung der Finanzierung ist im Anhang der englischen Pressemitteilung vom heutigen Tag erläutert. NOXXON stellt eine aktualisierte Übersichtstabelle über ausgegebene Wandelschuldverschreibungen im Bereich "Investors" auf der Webseite bereit.

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der TME wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. NOXXONs Lead-Programm NOX-A12 lieferte finale Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, die im September 2020 auf der ESMO-Konferenz publiziert wurden. Im Juli 2021 kündigte das Unternehmen die Phase-2-Studie OPTIMUS an, um die Sicherheit und Wirksamkeit von NOX-A12 in Kombination mit Keytruda® von Merck und zwei verschiedenen Chemotherapieschemata als Zweitlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs weiter zu prüfen. NOXXON untersucht außerdem in der GLORIA-Studie NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde dieser Kombination zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Zwischenzeitliche Daten aus den ersten zwei Kohorten einer Studie von NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in neu diagnostizierten Hirntumorpatienten, die klinisch nicht von einer Standard-Chemotherapie profitieren würden, zeigten konsistente Tumorrückbildungen und objektive Tumorantworten. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

Über die GLORIA-Studie

GLORIA (NCT04121455) ist NOXXONs Phase-1/2 Dosis-Eskalationsstudie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten Glioblastom-Patienten (Gehirntumoren) mit unmethyliertem MGMT-Promotor (resistent gegen Standard-Chemotherapie).

Über die OPTIMUS-Studie

OPTIMUS (NCT04901741) ist eine zweiarmige open label Phase-2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Pembrolizumab und nanoliposomalem Irinotecan/5-FU/Leucovorin oder Gemcitabin/nab-Paclitaxel bei Patienten mit Mikrosatelliten-stabilem metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

